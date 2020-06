¿Real o fake? Así suena la voz de Danna Paola sin autotune (VIDEO)

“¿Se imaginan odiar a Danna y no poder decir que canta mal?”, “Estamos hablando de Rapunzel, no de una cualquiera”, ” Ella no necesita autotune (o como se escriba) ella es hermosa y talentosisima. No entiendo cómo tiene tanto hate. Lo bueno que somos más los que la apoyamos”, comentaron en el video de David Canek.