Rechaza AMLO estar detrás del conflicto en W Radio, como acusa Calderón

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó tener detrás del conflicto que se vive en W Radio y la posible salida de Carlos Loret de Mola de la emisora, como acusó Felipe Calderón en Twitter.

El mandatario ofreció este 27 de agosto una conferencia de prensa desde el municipio de Apodaca, en Nuevo León, donde previamente encabezó una reunión con autoridades locales de seguridad.

El corresponsal de SDPnoticias en el estado, Obed Campos , cuestionó al presidente sobre la situación en la compañía de medios, donde Miguel Alemán Magnani tomó por la fuerza el control de la estación.

Como respuesta, señaló que su gobierno no tiene interés alguno en el asunto entre particulares, ni busca al titular del noticiero ‘Así las Cosas’, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.