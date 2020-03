Rechazan mineros a Antonio Flores

PUBLICIDAD

SABINAS, COAH.- No hacer las cosas en lo “Obscurito” pidió Antonio Flores Guerra a los dirigentes de la Unión Mexicana y Nacional de Productores de Carbón luego de que al empresario le negaran el ingreso a una reunión realizada la tarde de ayer en esta ciudad a la cual convocaron a los productores.

A puerta cerrada y con guardias de seguridad en el exterior del inmueble se llevó a cabo la plática entre los involucrados que señalan ser afectados por la nula adquisición de compra de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, en todo momento impidieron el acceso a la reunión al empresario Fernando Mendoza, Antonio Flores Guerra y, a Eduardo Aguirre Jiménez, líder de la Unión de Auténticos Mineros (UNAM), conformada recientemente en la Región Carbonífera.

Flores Guerra mencionó que acudió a la reunión para estar enterado de la situación que aqueja a toda la Región Carbonífera, pero su sorpresa fue que le negaron el acceso a la junta la cual fue muy privada.

Revisaron que quienes ingresaran estuvieran anotados y presentaran su identificación y en mi caso señalaron que no soy socio activo de alguna de las uniones, destacó el ciudadano.

Agregó a su vez “quiero aclarar que en su momento yo presenté la solicitud correspondiente para ingresar a cualquiera de las dos uniones, pero no sé por qué cuestión no me aceptaron y, a otras personas que no son productores sí.

Yo creo que la mitad de los que están adentro no juntan el carbón que tengo yo, por no decir la mayoría, ante ello, no sabemos que es lo que está pasando, pero creo que están mal al negarnos el acceso a esta reunión a los reales productores del carbón.

Sobre la nueva Asociación dijo que espera le den la oportunidad de ingresar y que quienes la representan hagan las cosas bien, no oculten información y no manipulen como lo han hecho las otras dos uniones.

Resaltó que en su momento dialogó con Oscar Fuentes Yáñez y le dijo que esto es un barco en el cual tienen que remar todos porque afecta a toda la Región Carbonífera.

Aseveró a su vez que esperaría a que terminara la reunión para saber qué información tienen pues también a él como empresario le interesa conservar los empleos, pagar impuestos, pagar el IMSS a los trabajadores, entre otras responsabilidades.