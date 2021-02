Reconocen a elemento de PC

PUBLICIDAD

La mañana de este sábado se llevó a cabo el reconocimiento por parte de las autoridades municipales de Piedras Negras al elemento perteneciente de Protección Civil, Isaac Garza Lira, quien en días pasados salvara la vida de un joven de nombre Luis Felipe que intentaba suicidarse arrojándose de una torre de alta tensión.

El elemento de Protección Civil, mencionó sentirse muy honrado que la sociedad le reconozca su trabajo y esfuerzo por salvaguardar una vida.

Señaló que esta es la primera vez que participa en un evento de esta magnitud.

Isaac mencionó que la situación fue tensa, tanto para los elementos de las diferentes corporaciones y espectadores, los cual estaban pendientes con el desenlace.

“Es la primera vez que se me entrega algo por las labores que realizo, yo lo hago con mucho gusto, es a lo que me dedico, mi profesión, me siento muy honrado por parte de la sociedad que se me haga mención de un reconocimiento como este”, comentó Isaac Garza.