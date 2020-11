Recuperación tardará 3 años

PUBLICIDAD

Aunque se realizará la negociación entre Altos Hornos de México y Villacero, la recuperación tardará por lo menos tres años, por lo que entre más se tarde la negociación más se tardará la recuperación.

Lo anterior lo dio a conocer Rolando Rivero Ceballos Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dijo que se desconoce el plan de la empresa Villacero, no se sabe hasta el momento si incluye los pagos a proveedores locales, el plazo de tiempo y si van a seguir con su padrón de empresarios locales.

Comentó que en esa negociación está el futuro de la región centro, dijo que no con la asociación de Villacero no se arreglará toda esta problemática, es cuestión de por lo menos tres años, pero lo principal es que Altos Hornos recupere la actividad, que recupere su cartera de clientes pero además aumente su producción y las ventas.

Señaló que aunado a todo esto es necesario dar mantenimiento a su equipo pero con urgencia y es el momento de necesitar su proveeduría, eso hace ver la importancia de ser incluidos dentro del plan de negocios pues mencionó que por el momento los empresarios no tienen condiciones económicas ya que requieren de capital.

“Mucho es lo que se habla de AHMSA pero no se aterriza nada, no se puede hablar de que ya está listo, no es fácil una alianza de negocios no es comprar cualquier cosa, eso mantiene detenida la inversión de grupo Villacero”, comentó.