Regresan médicos al superar Covid

Regresan seis médicos al Hospital Amparo Pape luego de superar el Covid-19, todos fueron asintomáticos, el director Ángel Cruz García señaló que aunque unos ya regresaron, más trabajadores siguen dando positivo a las pruebas de rutina.

Los seis médicos estuvieron en aislamiento durante catorce días y afortunadamente no presentaron síntomas o requirieron ser hospitalizados. Además, es constante el movimiento de los trabajadores es constante ya que a pesar de regresar unos, otros se van a cumplir el aislamiento.

“Una trabajadora del Triage respiratorio resultó positiva, algunos tuvieron síntomas leves como dolores en el cuerpo y fiebre que no es muy fuerte, de 38 grados, pero nada como falta de respiración. Yo me he sometido a cinco pruebas y en todas he salido negativo”.

Aunque los síntomas sean leves, se les realizó una segunda prueba para corroborar que no tuvieran una carga viral de coronavirus, y los asintomáticos, pudieron volver al hospital sin necesidad de la muestra, solo cumpliendo el lapso de catorce días.

Señaló, los médicos que regresaron fue un doctor de urgencias, la doctora Rocha, una doctora hondureña, Francisco Martínez, Santiago Rodríguez y el epidemiólogo que acude los fines de semana, la subdirectora Barajas también está por regresar a laborar.