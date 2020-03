‘Regresaré al cuadrilátero’

PUBLICIDAD

Después de una lesión en el hombro izquierdo, Jesús Ignacio Menchaca Romo, mejor conocido en el medio boxístico como “El Talibán,” prepara el camino para volver al encordado y disfrutar uno de los motores que mueven su vida, el box.

Desde que tenía 13 años inició su curiosidad por saber pelear, en la búsqueda de la respuesta encontró su primera experiencia en el gimnasio de box PUMA, donde conoció su primer entrenador, David Puente, con quien estuvo bajo su tutela por tres años.

Desde entonces el camino lo llevó a enfrentar sus retos en sobre el cuadrilátero en las peleas amateur donde conoció el temor al enfrentarse a su primer rival, una experiencia que lo hizo madurar, encontrar el valor y la confianza para sus siguientes peleas.

“Fue en la Arena Monclova cuando sentí que los nervios recorrieron mi cuerpo, fue una sensación que me hizo perder, no soltaba mis golpes, sin embargo eso me dio la fuerza para enfrentar las siguientes peleas, porque ya sabía a lo que iba cuando subía al ring.” Comentó Menchaca.

EL TALIBÁN

“En cierta ocasión llegaron unas personas a entrenar al gimnasio donde yo entrenaba, dichas personas eran acompañados por sus guardaespaldas que eran de origen israelita.

Uno de ellos me miró y me dijo que parecía un talibán (por mis facciones y la barba que tenía), desde esa ocasión me dijo que me iba a llamar de esa manera, por eso decidí tomar ese pseudónimo.”

SU PRIMER PELEA PROFESIONAL

Luego de buen tiempo de experiencia en peleas amateur, el destino lo llevó “por accidente” como peleador emergente a los 24 años en la Arena Tigre Padilla, donde debutó en el ámbito profesional.

“Mi primer pelea profesional no fue algo planeado, un peleador quedó mal en la cartelera de una función programada, me dieron un mes para prepararme.

Mi compromiso era contra un experimentado pugilista de Saltillo, Marcos Santillán “El Finito”, quien contaba ya con un record de 12 peleas profesionales.

La pelea fue en la división de los 66kg., en mi debut encontré un rival muy fuerte, con experiencia, y así se vio relejado en mi victoria donde gané por decisión dividida, fue un extraordinario triunfo.”

UN GOLPE BAJO

Jesús Menchaca tuvo la oportunidad de subir al rin en 4 ocasiones más en el deporte de paga, cada batalla fue enfrentada como lo hace un guerrero azteca, los rivales conocieron su poderoso gancho de izquierda a la zona hepática, sin embargo “El Talibán” recibió un duro golpe que lo bajó de la lona: una lesión en el hombro izquierdo.

“No esperaba cortar mi carrera así, sufrí una luxación en el hombro izquierdo, el médico me dijo que tenía dañado los ligamentos.

Tomé reposo durante 3 meses, luego tomé una rehabilitación, lo intenté nuevamente pero tuve 5 luxaciones en menos de 2 años, esto sucedió en el año 2017.”

SIN BAJAR LA GUARDIA

Luego de la lesión sufrida, el pugilista monclovense no se alejó del ámbito boxístico. Sin perder el tiempo puso en marcha un proyecto que se cristalizó con la apertura de un gimnasio de box.

Ahora, Knockout Boxing Club, Monclova es su templo ubicado en la colonia Los Pinos donde todos los días partir de las 4 de la tarde ofrece a sus pupilos las enseñanzas y experiencia que la vida le dio en el deporte del box.

Además, sigue de cerca la actividad boxística con su nombramiento de director de encuentros u oficial de ring en la ciudad de Monclova, Coah.

LA CAMPANA SUENA UN NUEVO REGRESO

Jesús Ignacio Menchaca Romo, ya escucha el sonido de la campana que lo invita a sentir la adrenalina de un combate, el diagnóstico del médico fue que una operación le daría la oportunidad de volver a la acción, siempre y cuando tuviera los cuidados necesarios.

“Pienso regresar, según la opinión del médico me dio la esperanza de estar de nuevo activo profesionalmente, sería éste mismo año cuando pueda probarme para hacer una de las actividades que más me gusta: el box.”