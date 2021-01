¿Relación de Vicente Fernández Jr. y Mariana González al borde del truene?

A través de las mismas historias de la red, la ‘Kim Kardashian mexicana’ mostró también el regalo que le hizo Fernández Jr. por su aniversario: una gran cesta repleta de flores, chocolates y frutas.

“Miren qué cosa tan hermosa me mandó mi amor. Hoy cumplimos nueve meses de novios y no me lo esperaba. Que me estaba bañando y de repente me llegó. Es de Guadalajara. Gracias por nueve meses. Muchísimas gracias. Son frutas, con nutellita, y estas me encantan, las orquídeas”, explicó en el video la modelo.