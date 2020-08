Remesas alcanzarán los 40 mmdd este año: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pronosticó que las remesas que envían mexicanos en el extranjero llegarán a un nuevo máximo histórico durante este 2020, algo que ayudará al país a recuperarse de la crisis financiera mundial que se vive por la pandemia de Covid-19.

“Mi pronóstico es que va a ser récord la llegada de remesas; vamos a alcanzar los 40 mil millones de dólares, y eso va a 10 millones de familias”. Andrés Manuel López Obrador

El corresponsal de SDPnoticias en el estado, Obed Campos , cuestionó al presidente sobre la situación en la compañía de medios, donde Miguel Alemán Magnani tomó por la fuerza el control de la estación.

Como respuesta, señaló que su gobierno no tiene interés alguno en el asunto entre particulares, ni busca al titular del noticiero ‘Así las Cosas’, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.