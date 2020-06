Renato y Elián Zúñiga Treviño

PUBLICIDAD

La ciudad de Monclova vivió un día histórico el 2 de octubre del 2019, el equipo de beisbol Acereros logró coronarse como campeón de la liga Mexicana de Beisbol, pero para la familia Zúñiga Treviño fue un triple sueño de campeonato, lo que ese día recibieron no fue solo la satisfacción por el título del equipo de sus amores.

Todo fue como un día normal, Eloy Zúñiga Olivas y Paulina Treviño Bedolla un matrimonio amante del rey de los deportes, estaban pasando por el octavo mes de embarazo esperando la llegada de sus retoños.

Por cuestiones médicas y de estudios el matrimonio sabía que sus cuates llegarían antes, pero no tanto, con los planes para el día de la final de la serie del rey, Eloy y Paulina tenían todo listo para el gran juego siete, no se perdieron ningún juego de la temporada ni de play off, con un gran sueño compartieron su historia para periódico La Voz.

“Nosotros somos aficionados al equipo, no nos habíamos perdido absolutamente ningún juego de la temporada regular, ya para finalizar siempre buscamos un cambio con alguien que tuviera palco subterráneo, ya que por cuestiones médicas yo no podía subir ya la rampa, nosotros tenemos un palco en el área preferente, para el día del juego siete yo ya me sentía mal, entonces el doctor me había prohibido caminar, mi esposo Eloy me dijo que se iría al juego saliendo de la oficina.

Como eso de las 19:00 pm el me llamo para avisarme que estaba en el estadio, media hora después se me rompió la fuente, mi médico y parto serian en Monterrey, le hable a mi esposo para avisarle, el con una voz como triste me dice que vendría por mí a la casa, 15 minutos después de esa llamada vuelvo a recibir otra donde me dice estas segura que se te rompió la fuente, el seguía aun el estadio me comencé a reir y le dije que si, el no quería dejar el tan anhelado juego siete de la gran final.

Cuando llega por mí tomamos las cosas y nos fuimos, mientra íbamos en el auto yo le sostenia el celular para que el viera el juego, pero en el camino comenzaron las contracciones y yo no podía más yo gritaba y el me respondia no me grites, no me dejas escuchar, era todo un caos en la carretera. Conforme avanzábamos en el trayecto yo gritaba por las contracciones y el gritaba por las carreras anotadas.

Llegamos a Monterrey me instalaron e iban a revisar si podrían retrasar el parto por que apenas estábamos en la semana 32, yo seguía gritando, mi esposo no entraba al cuarto del hospital por que el estaba en el pasillo viendo el juego, solo se asomaba para decirme vamos ganando muy emocionado.

Cuando estaba en el cuarto lista para ir a quirófano el brillaba por su ausencia, cuando de repente entro gritando ganamos, me dio un beso y en ese momento le dijo al doctor, haga lo que tengan que hacer para que mis hijos nazcan, es el día más feliz de mi vida, mi equipo quedo campeón y nacerán mis hijos.”

Así fue como la familia Zúñiga Treviño tuvo un gran día, un 2 de octubre del 2019 que nunca olvidaran, con ello la historia de los Acereros de Monclova siempre dejará un recuerdo muy especial en el nacimiento de Renato y Elián.