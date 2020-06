Renuncia Obispo ante el Vaticano

No perderá su protestad de santificar, confesar, ya que no renuncia a sus votos

Luego de cumplir 75 años de edad a finales de este mes, el Fray Raúl Vera López tiene que dejar de ser Obispo de la Diócesis de Saltillo según el Derecho Canónigo del Vaticano, ayer dio a conocer que mandó su renuncia a la Santa Sede para que el Papa Francisco la acepte.

La noticia la dio a conocer por medio de la página oficial de la diócesis con una transmisión en vivo de Facebook, donde el Obispo Raúl Vera respondió a preguntas realizadas por los cientos de fieles católicos, amigos y medios de comunicación del estado.

“Es un mandato que está en el Derecho Canónigo 401 parágrafo 1, donde se nos pide que al llegar a los 75 años de edad, le propongamos al santo padre nuestra renuncia, nosotros los obispos ante el Papa y los párrocos ante los obispos”.

Al dejar de ser obispo continuará con la protestad de santificar a través de los sacramentos, dentro del orden sacerdotal como lo es el tercer grado, el grado episcopal de la diócesis, pero hay sacramentos que tienen una regulación como el realizar un casamiento con licencia.

“Voy a hacer lo que él me indique, yo encantado de lo que el Papa Francisco me pida, será para mí una gran alegría obedecerle”.

No perderá su protestad de santificar, confesar, no va alterar su vida y no renuncia a sus votos, señaló el Fray. Para proveer un nuevo obispo, el Papa Francisco tomará la decisión en el tiempo que sea necesario, nombrando mientras tanto a un administrador apostólico o administrador diocesano, dependiendo de las circunstancias.

“El amor al prójimo me llevó a trabajar por la justicia, por los derechos humanos y en muchas cosas que dañaron a las personas como el tema del agua, los desaparecidos y los migrantes. Yo no estoy renunciando porque quiera estar de flojo, estoy cumpliendo con una obligación, tampoco es porque no esté a gusto con la diócesis, yo la quiero mucho”.