Renuncian maestros por no recibir pagos

Renuncian alrededor de cuatro docentes de la Universidad de Durango por no recibir sus pagos durante la contingencia por Covid-19, los alumnos denunciaron que la universidad sigue cobrando la mensualidad y boletos obligatorios de mil 200 pesos para una rifa de una camioneta.

Los trabajadores pertenecen a las materias de inglés, fisioterapia, nutrición, odontología, entre otros. Hace meses, se había anunciado sobre la nueva carrera de medicina, de la cual ya no están seguros que se logre traer al campus.

“Los maestros están renunciando por culpa de la directora porque no los apoya, es momento que nosotros como estudiantes hagamos algo porque este semestre tuvimos maestros muy buenos a los anteriores. Si estamos pagándoles y entonces por qué no nos dan calidad educativa, y si no pagamos buscan como sacarnos”, comentó una alumna de forma anónima.

Los estudiantes tienen incertidumbre sobre como terminarán el semestre, los docentes han cumplido con las clases virtuales y aunque la universidad no ha dejado de cobrar mensualidades, ellos no reciben la nómina.

Añadieron, los encargados también están pidiendo mil 200 pesos de boletos obligatorios para la rifa anual de camioneta. Desde hace meses que tienen el problema con la directora, cada cierto tiempo la plantilla estudiantil tiene que pagar 200 pesos por libros en línea y al final, no los usan.