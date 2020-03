Repondrán clases del 09 de marzo

PUBLICIDAD

Saltillo, Coah.- El nivel de educación Básica de Coahuila (Prescolar, Primaria y Secundaria) tendrá que reponer las clases que se perdieron debido al paro nacional de mujeres del 9 de marzo #UnDíaSinNosotras, aclaró el secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón.

“En educación Básica se tiene que reponer el día, se repone el día o se reponen los contenidos con 10 ó 15 minutos diarios. Cada Consejo Técnico va a tomar la decisión de cuál es la mejor manera de reponer el día”, dijo.

El 9 de marzo se convocó a un paro nacional de mujeres como una protesta en contra de la violencia de género y los feminicidios en México. Y debido a que la mayor parte del personal docente y administrativo del sistema educativo de Coahuila está conformado por mujeres, la Secretaría de Educación determinó que ese día no habría clases.

“La medida se tomó por practicidad. Las mujeres decidieron no ir a trabajar, y yo no voy a poner en una escuela donde no hay maestras, no hay directora, no hay nadie. ¿Qué van a hacer los niños?”, señaló el titular de la dependencia.

La manera de reponer ese día dependerá de cada Consejo Técnico, “porque nosotros tenemos un compromiso firmado con la Secretaría de Educación Pública de México que debemos que trabajar 195 días”.

‘MAESTRAS YA SABÍAN’

La mayoría de las maestras notificó a la Sedu que no asistiría a trabajar, y ellas ya conocían que de acuerdo con el reglamento tendrían que reponer las clases que se perdieron por el paro de labores, señaló el titular de la dependencia,

“Ya lo sabían, siempre saben, por reglamento sabes que tienes que cumplir cierto número de días. No necesita ni aclararse. Ya lo saben. Lo que tienen que ponerse de acuerdo es cómo lo van a reponer”, aseguró González Calderón.

Algunos colegios privados e instituciones académicas de nivel Medio y Superior no suspendieron labores. Universidades como la Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Carolina optaron por utilizar la ausencia de alumnas y trabajadoras docentes y administrativas para sensibilizar a los hombres sobre la urgente problemática de violencia machista en la ciudad y el país.

“Algunas preparatorias tuvieron clases, otras no”, dijo el titular de la Educación en Coahuila.