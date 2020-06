Reporta larvas en purificadora

PUBLICIDAD

LAMADRID-COAH.- Un médico pasante del Centro de Salud de este municipio fue agredido verbalmente y amenazado de muerte por Nicolás Ramos Armendáriz, hijo del regidor de Seguridad Pública, Cipriano Ramos, sólo por reportar a Regulación Sanitaria que en la purificadora “San José” propiedad del funcionario se vende agua con larvas.

Jesús Adolfo Solís Hernández, es la víctima de hostigamiento y debido a ello y por su seguridad tuvo que ser removido a otra clínica de Cuatro Ciénegas para que continúe con su servicio social.

Recordó que el día 28 de mayo acudió al OXXO a comprar pan para cenar y una persona de alrededor de 40 años se le acerca preguntándole que si era el médico, a lo que respondió que sí pensando que requería alguna atención.

“El hijo del regidor comienza a decirme que si soy yo el que puso la queja por lo del agua, le digo que si cual era el problema y empieza agredirme y amenazarme diciéndome porque tengo que estar yo difamando su negocio, que quien me creo, porque tengo que andar de chillón diciéndole a la gente y que si no dejo de difamar su negocio me va a matar”, denunció.

Mencionó que de la situación está entrado el alcalde Andrés Vázquez Garza, también acudió a Seguridad Pública a poner el reporte e hizo denuncia en el Ministerio Público de Cuatro Ciénegas.

Llevaba diez meses laborando en el Centro de Salud del municipio de Lamadrid y no había tenido ningún problema con la gente.

“Esta situación me sigue dejando intranquilo, la distancia a Ciénegas es 56 kilómetros, una persona hace 25 minutos cualquiera pudiera ir y venir, temo por mi integridad, esta persona me la arrebató y me obligó a retirarme del municipio y mi familia está preocupada porque todos los días me llama para ver cómo me encuentro, yo quiero hacer responsable al señor Nicolás Ramos y su familia sobre lo que me llegue a suceder”, destacó.

Explicó que durante un año él y sus compañeros han consumido agua de la purificadora, al igual que la mayoría de la gente de Lamadrid.

“Un jueves notamos que había impurezas en el agua, eran larvas, abrimos otro garrafón y vimos que había algo moviéndose, entonces al iluminarlo con una lámpara notamos que eran larvas de mosquitos”, indicó.

Eso era un riesgo sanitario, por ello el médico siguió los protocolos y reportó la situación a regulación sanitaria, área de la Jurisdicción 05.

“Al haber agua contaminada es muy factible que otros garrafones hayan estado contaminados, para evitar un riesgo a la población tenemos que hacer este reporte para que las autoridades determinen el riesgo”, expresó.

Manifestó que el mismo personal de la Secretaría de Salud acudió a la purificadora ha tomar muestras “nos comentan que efectivamente el problema se debe a una falta de higiene en los garrafones al momento que llegan a la purificadora, el agua que produce estas personas es de una calidad excepcional y el agua es apta, el detalle es que no se higienizan los garrafones”.