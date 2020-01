Reportan nuevo bombardeo en Bagdad; hay seis muertos

Un convoy perteneciente a la Fuerza de Movilización Popular (FMP) fue bombardeado poco después de la medianoche (tiempo local) de este viernes en la zona norte de la ciudad de Bagdad, en Irak.

Según información de la agencia Reuters, el ataque ocurrió a unos 30 kilómetros de la ciudad.

BREAKING: Large explosions heard as convoy of two cars said targeted in new strike in Northern Baghdad moments ago. pic.twitter.com/q8GbLpAgzl

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) January 3, 2020