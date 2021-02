Reprobarán el 35% de alumnos en la Secundaria 60

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-Más del 35% de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No.60 del Ejido la Cruz no han respondido a sus clases en línea, por lo que serán alumnos que serán reprobados, lo anterior informó la Directora del plantel.

Lidia Elisa Rodríguez Conde dijo que aunque durante el año escolar se ha acudido en reiteradas ocasiones a las viviendas de los alumnos que no han respondido a sus clases virtuales y no han enviado evidencias de trabajo, solo se logró rescatar a un número reducido de estos, mientras que el resto siguen sin responder a las actividades de conocimiento y formativas que se tienen asignadas a este ciclo escolar.

Explicó que durante la visita a los domicilios de los alumnos pudieron corroborar que la mayoría de los que no se conectan no lo hacen porque no quieren, pues cuentan con las herramientas necesarias como celular, computadora e internet para tomar parte en sus clases, sin embargo no lo hacen porque les falta disciplina.

“Yo siempre hablo con mis alumnos y les digo que disciplina mata a inteligencia, porque pueden ser el alumnos más inteligente pero si no son disciplinados no llegarán a ningún lado y nos estamos dando cuenta en este año que hemos tenido que llevar clases en línea que hay muchos padres de familia que no fomentan la disciplina en sus hijos, por lo que no les exigen que cumplan con su deber de estudiar”.

La directora del plantel comentó que mientras la mayor parte de los estudiantes se conecta a las clases en línea y es participativo en ellas, otros de plano dicen que no van a estudiar porque simplemente no los pueden reprobar lo cual es mentira, por ello los exhortamos a ser parte de las clases para evitar molestias, ya que este año sí habrá índice de reprobados en el plantel.

Rodríguez Conde dijo que los alumnos deben de estar conscientes de que no se tiene una fecha estimada para que la pandemia termine, por ello se tiene que hacer uso de los conocimientos para avanzar y no ser la mano de obra barata de un futuro solo por no haber querido estudiar y aprender.