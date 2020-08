Requieren menores adecuada nutrición, para un sano crecimiento

PUBLICIDAD

Una correcta nutrición constituye un pilar básico para el desarrollo y bienestar de toda persona, pero en los bebés, en el inicio de su vida, es de suma importancia proporcionar los nutrientes necesarios que contribuyan a un sano crecimiento.

El niño cuando nace requiere de muchas calorías, es por eso que la leche materna es el alimento principal durante los primeros meses de vida.

El nutriólogo Cuántico, Ramsés Rodríguez explicó que a partir de los seis meses de edad, que es cuando empieza a comer alimentos sólidos, lo primero que se debe estar compartiendo a los niños son vegetales en forma de papilla, algo salado, no tanto dulce, si no saturan sus papilas gustativas y ya no les van a agradar tanto los vegetales cuando primero les dan frutas.

“Necesitamos hacer lo más rico posible el tema de los vegetales y familiarizarlos con sus sabores para ir evitando los problemas de alergias alimentarias, erupciones en la piel, diarreas, vómitos porque los vegetales tienen más vitaminas y minerales que las frutas, pero de todos modos las frutas nos ayudan a tener suficiente energía y vitalidad, pero se deben privilegiar los vegetales en esta etapa”, puntualizó el especialista de Cuantic Nutrition.

Detalló que la miel es recomendada dársela después del primer año de edad, ya que tengan mayor crecimiento de órganos principalmente del páncreas y del estómago para que no le suba mucha el azúcar, que no esté estresado, que no le de sed y evitar se deshidrate.

Agregó que hay que eliminar de la lista todo alimento no pasteurizado como leche, yogurt, quesos para evitar infecciones.

También tratar de eliminar los alimentos que pueden causar asfixia, como dulces, paletas, palomitas de maíz, nueces y uvas, sólo por mencionar algunos, dijo.

Recomendó prescindir de los jugos antes de cumplir un año, debido a su alto contenido de azúcar y de esta forma evitar que se estrese su metabolismo, ya que afecta su crecimiento.

El especialista destacó que siempre la mejor opción será proporcionar los alimentos naturales, siendo preferible que las papillas se cocinen en casa, ya que sólo se ponen a hervir los vegetales en agua y se les pone un poco de sal para después licuar todo. En el caso de las frutas solo hervirlas y licuarlas bien.

“Sabemos que hay compañías que manejan papillas pero tienen exceso de conservadores que no contribuyen al crecimiento del bebé”, mencionó.

Para cualquier etapa de la vida, sugirió siempre guiarse por las siete leyes de la alimentación:

Que sea completa, lo que significa abarque todos los grupos de alimentos, leche, frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal, cereales, grasas y azúcares.

Equilibrada, 50 por ciento carbohidratos, 20 por ciento proteínas y 30 por ciento grasas.

Variada, consumir variedad de los mismos grupos de alimentos, variedad en platillos y variedad en la preparación.

Suficiente, que con lo que comes te sientas satisfecho y logres una saciedad para el bienestar fisiológico.

Adecuada, se refiere que la alimentación sea acorde a tu estilo de vida, edad y a tus ocupaciones.

Inocua, que no tenga micro organismos.

Económica, no tiene que ser cara, y por ello hay que darle preferencia a los alimentos de temporada y al consumo local.

“Esto va a ayudar mucho para que tengamos una nutrición eficiente, crecimiento y mantenernos sanos”, concluyó.