Rescatista de último minuto

PUBLICIDAD

Sebastián Franco se encontraba en su trabajo cuando su mamá, Leticia Rodríguez, le llamó para avisarle del incendio: “No le entendía lo que me decía porque se escuchaba muy asustada y pensé que era mi casa la que se estaba quemando”.

El joven de 22 años y vecino de la Calle Primera de Lomas del Norte pidió permiso rápidamente para salir de la ladrillera en la que labora y dirigirse a su hogar: “No sabía bien lo que pasaba, pero sí estaba muy preocupado porque el techo de mi casa es de madera y si se incendia, lo perdemos todo”.

Al llegar se topó con las llamas que consumían la abastecedora MAS, tienda ubicada justo detrás de su domicilio, pero ya los bomberos estaban en el techo tratando de que el fuego no saliera de control.

Una tarea difícil y agobiante, por lo que Sebastián no dudó en apoyarlos y también subió para estar en las maniobras para controlar el siniestro: “Nunca pensé en estar de socorrista, pero fue muy fuerte lo que estaba pasando”.

Relató que el humo era demasiado denso y no les permitía estar mucho tiempo en el techo: “Los bomberos tenían que bajar para poder tomar aire y yo también, la verdad sí fue difícil; lo bueno es que mi casa no tuvo daños y estamos muy agradecidos con ellos por la labor que hicieron”, finalizó.