‘Resistencia también se enfrentan dentro del gobierno’: López Obrador

PUBLICIDAD

Al encabezar la graduación de 824 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sigue habiendo resistencia al cambio desde el interior del gobierno.

“A veces se piensa que las resistencias cuando hay una transformación, sólo se dan afuera, no, cuando hay una transformación, como ahora, las resistencias también las enfrenta uno adentro del mismo Gobierno, pero como yo soy muy perseverante, no me rindo; entonces, aunque cueste trabajo empujar al elefante reumático, mañoso, no me canso de empujarlo para que camine”, dijo el mandatario.

En la explanada Damián Carmona del Campo Militar número 1, López Obrador encabezó la ceremonia de Graduación de Cadetes de la 15 Generación del Curso Básico del SPF

Asistieron, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González; de la Marina-Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como el comisionado del SPF, Manuel Espino Barrientos.

El titular del Ejecutivo federal anunció que se prepara el documento con el que se obligará a todas las instancias de Gobierno para que contrate al SPF para la custodia de sus instalaciones.

“Voy a llevar a cabo una reunión de gabinete, y les voy a tener ya el acta hecha para que voluntariamente firmen todos los secretarios y secretarias de que van a contratar sólo al SPF», señaló.

López Obrador explicó que este servicio sufrió el abandono de las pasadas administraciones de lo que fue la Policía Federal, lo que dio paso a que empresas privadas de seguridad, a veces de baja calidad, con personal explotado con bajos salarios y escasa capacitación.

“Les vamos a garantizar que tengan buenos ingresos y prestaciones como lo establece la ley, como es el derecho de ustedes, todas las prestaciones legales y la protección a sus familias.

Les vamos a pedir siempre a cambio entrega completa a la causa de la protección y la seguridad pública, que donde estén representen con mucha dignidad a esta institución”, dijo López Obrador.

El titular de la SSPC, Durazo Montaño, planteó que esta graduación fuera tomada como el relanzamiento del SPF, tras vencer intereses creados y al aparato burocrático para su actualización.

“Lo veo yo como la oportunidad para relanzar a una institución que nació con el objetivo de prestar los servicios de seguridad a las instituciones del Gobierno de la República, sin embargo por intereses creados, por tropiezos burocráticos, no ha cumplido históricamente con esta función”, dijo el funcionario.

El Comisionado Espino Barrientos informó que este lunes se graduaron 824 cadetes, 350 mujeres y 474 hombres, además de que en la Academia iniciaron su programa de formación 700 nuevos cadetes, en Michoacán, en las instalaciones de la Semar iniciaron su formación 120 elementos que darán servicio en puertos, en apoyo a esta dependencia.