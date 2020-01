Responde Danna Paola a académico que la insultó

PUBLICIDAD

Ciudad de México.- La cantante Danna Paola y jueza de La Academia es tendencia en redes sociales debido a que respondió al insulto del exacadémico Gibrán.

No, no lo humilló. No le faltó el respeto. Se hizo valer como mujer y alzó su voz diciendo que no es una cara bonita sentada como le dicen, minimizando sus años de carrera. Danna Paola se merece que todos nos pongamos de pie y la aplaudamos. pic.twitter.com/yqGEacvuNM — Luna. De vacaciones. Vuelvo el Sábado. (@feuillesAlaska) 6 de enero de 2020

Gibrán, llamó «culera» a la famosa luego de las criticas que ésta le daba de sus participaciones en el escenario.

«Luego también vimos a Danna, iba a subir el elevador, me ve y me saluda… y yo, pues gracias por ser tan culera», comenta Gibrán a Francely, a lo que la joven responde: «por dos», validando las declaraciones del joven.

Tras el insulto de Gibrán, Danna no tardó en responder.

«¿Así no soy culera contigo? Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie», comentó Danna Paola.

La cantante continúo señalando que ella a lo largo de su carrera jamás ofendió a nadie y mostró su molestia hacia el joven.

«A partir de este domingo retiro mi crítica para ti y para Francely».

Por otra parte el primer expulsado del año fue Gibrán, luego de haber ingresado a La Academia hace dos semanas.