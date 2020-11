Responde Monclova a Don Macario

PUBLICIDAD

Fue muy triste ver los taquitos de olla tirados en la carretera luego de que el conductor de un camión arrastró y volcó a Macario Dávila García quien se dirigía a vender como todos los días, pero una vez más los monclovenses demostraron de que están hechos y acudieron a apoyarlo.

Como se recordará, Macario iba en su triciclo, pasaba por el puente Cal y Canto a su punto de venta, cuando accidentalmente fue arrastrado por un camión, el conductor intentó sacarle la vuelta pero el toldo se atoró en la unidad, lo que provocó que lo arrastrara y con esto se cayeran las ollas que llevaba.

Fue en punto de las 11:00 de la mañana cuando Macario llegó y se instaló en el exterior del Hospital del DIF, la gente ya lo esperaba pues tras haber visto la trasmisión de la tragedia que le pasó se conmovieron y entre todos se organizaron para acudir a comprarle su producto y con esto ayudarle un poco con las pérdidas que tuvo.

La gente llegaba y le decía “venimos a apoyarlo” como el caso de Mirtha Díaz, quien dijo que vio su caso a través de Facebook específicamente en la cuenta de Diana Salazar que fue quien inició este movimiento para que la gente lo ayudara.

Además de esto, Arturo Hernández, originario de Monclova pero quien ahora radica en Atlanta se puso en contacto con Diana Salazar y le envió efectivo para el señor Macario volviera a levantar su negocio.

Macario mencionó que preparó 36 docenas de tacos, con ayuda de su esposa con el fin de recuperar lo que perdió el día del accidente, comentó que fue una pérdida considerable y que lo que más lamentaba era haber perdido su triciclo que estaba muy dañado, por lo que ahora estaba sin toldo, en el sol hasta que personal del DIF le llevó uno para que lo usara mientras terminaba de vender.

La pérdida fue de mil 700 pesos en tacos más lo del triciclo que rebasaba los 2 mil pesos, dijo que tiene 18 años trabajando como taquero en Monclova considerada como la capital de los tacos de olla, nunca había pasado por una situación así.

Regularmente empieza a las 10 y 11:00 de la mañana terminaba entre 2:00 y 3:00 de la tarde, pero en esta ocasión terminó de vender sus productos en una hora y fue gracias a todo el apoyo de los ciudadanos que se solidarizaron con él.

“Agradeció a todo “Que Dios los bendiga porque me tiraron el paro muy bien, muchas gracias a todos, me siento muy feliz, me dan ganas de llorar porque yo no esperaba esto, pero gracias a todos, no había vendido un solo taco ese día”, comentó.