Retomará la 288 tema del desfalco

Durante esta semana se mandará llamar a los involucrados en el desfalco de la tesorería de la Sección 288, a fin de llegar a un acuerdo para que se reintegren los más de 7 millones de pesos de los trabajadores, a poco menos de 4 meses de que se tenga que realizar el pago de prohuelga.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que se está agilizando el proceso por el desfalco ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se resuelva este tema antes del mes de mayo.

Señaló que ya está integrada la demanda y desde el día de ayer se comenzaría a llamar a los involucrados, para establecer la manera en la que se reintegrará el dinero que se tomó de la cuenta de los trabajadores.

De los tres ex funcionarios únicamente el ex Secretario General Patricio Quintero Alemán, el ex Presidente del Consejo, Jorge Alarcón, han tenido acercamiento para buscar la manera de llegar a un acuerdo, mientras que el ex tesorero Francisco Ballesteros, no ha demostrado disposición para resarcir el daño.

Son poco más de 7 millones de pesos los que faltan del Fondo de Prohuelga, y un poco más que se detectó en otras cuentas de acuerdo a la auditoría, sin embargo, en estos momentos lo que apremia es el tema de la prohuelga.

El dirigente sindical informó que es necesario resolver la situación en el menor tiempo, ya que está por vencer la fecha para la revisión de la Sección 288 y pago de prohuelga de los casi 2 mil trabajadores.

Aseguró que el pago de los obreros está asegurado, ya que, de no reintegrarse ese recurso, se buscará alternativas para pagar a los trabajadores, pero se ejercerán las acciones legales para lograr que se reintegre ese recurso.