Reúnen dinero para tratamiento a bebé

Luchando para que su hija de tan solo dos meses de edad recupere su salud, se encuentra la señora Aracelí Nohemí Garza Flores, quien realiza actividades como venta de pay de queso con la intención de obtener recursos para los estudios de su pequeña Victoria Daniela Palomares Garza, quien nació con el intestino con medidas fuera de lo normal, lo que no permite que realice su función como es debido.

“Cuando mi niña nació hace dos meses en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la subieron a incubadora a las 2 de la mañana y a mí no me dejaron verla hasta pasadas las 12 del mediodía, nadie nos informó que mi niña tenía un padecimiento, sin embargo al pasar de los días descubrimos que algo no estaba bien en su cuerpo, por lo que la llevamos de nueva cuenta a revisión, asegurando los médicos que mi hija estaba en excelente estado de salud”.

La madre de familia dijo que su niña lloraba constantemente porque presentaba molestias para evacuar, por lo que decidieron reunir recursos para llevarla con un médico particular, quien después de realizarle varias pruebas, determinó que la niña tenía el intestino con un tamaño tres veces más grande de lo normal y que una parte de este no funcionaba, por lo que la pequeña está llevando un tratamiento, cuyo costo aproximado es de 5 mil pesos.

“El Doctor nos apoyó entregándonos el medicamento fiado, por ello estamos realizado varias actividades para págalo, además el día de hoy llevaremos a Victoria al laboratorio porque le van a realizar unos estudios para determinar si el tratamiento está mejorando su condición o el médico tendrá que tomar otras alternativas”.

La señora Nohemí dijo que los estudios que le realizan a la pequeña tienen un costo de entre 1500 y 3 mil pesos, razón por lo que solicitó a la comunidad que les poyen con la adquisición de los pay de queso que venden, ya que con ello costearán el tratamiento de la pequeña Dany.

“Agradecemos mucho a la comunidad quienes nos han solicitado pay para apoyarnos, este sábado vendimos más de 40 pequeños y 5 grandes, por lo que nos falta poco dinero para completar los estudios”.

Al cuestionar a la madre de familia si requieren del apoyo económico de la comunidad, Nohemí mostrándose agradecida, dijo que con que le hagan llegar sus pedidos de pay tiene para reunir el dinero, asegurando que no quiere que la causa de su pequeña sea utilizada con fines lucrativos.

“Yo les pido que me apoyen comprando lo que vendo, mi esposo y yo estamos ya reuniendo el dinero y esperamos que se vea una mejoría en mi pequeña, nosotros tenemos IMSS pero los médicos ahí solo me la quieren mandar a Monterrey para que la operen, asegurando que Daniela no tiene nada, aun con los resultados de los estudios que le hemos realizado de forma particular”.