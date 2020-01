Revela Sofía Castro que la pasó muy mal cuando vivía en Los Pinos

PUBLICIDAD

Sofía Castro, hija de la ex primera dama Angélica Rivera, rompió el silencio y reveló la mala experiencia que vivió en Los Pinos, luego de que su madre se casara con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la actriz, su experiencia en la residencia oficial fue difícil debido a los ataques que tenía de las personas.

«Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada», explicó en el backstage del programa Mira Quién Baila All Stars de Univisión, en el que actualmente participa.

Asimismo, reconoció que los inicios de su carrera fueron muy difíciles gracias a que era parte de la familia presidencial de México.

«Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya’, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie», aseguró.

En este sentido, aceptó que a su vez ha sido complicado ser reconocida luego de que casi toda su familia es figura pública.

«Sofía Castro es una niña de 23 años que empezó su carrera a los 14. Tengo una mamá actriz que es muy famosa, un papá productor que es muy bueno en lo que hace. Un primo cantante (Cristian Castro), una tía (Verónica Castro), también actriz. Entonces, el Castro de una u otra manera me ha pesado y ojo, siempre voy a estar muy orgullosa del Castro Rivera», mencionó. «Me voy a abrir con ustedes. De repente si es una presión muy fuerte como el de tengo que demostrar al público, le tengo que demostrar a la prensa que sí tengo la capacidad, que es lo que amo, que sí es lo que quiero y aparte, que mis papás también se sientan orgullosos de mí».