Revelan nombres de asesores de Peña Nieto que habrían recibido pagos por Odebrecht

México. – Un grupo de asesores contratado por el equipo de Enrique Peña Nieto para la campaña presidencial de 2012 habría sido pagado con los sobornos de 10 millones de dólares (223 millones de pesos al tipo de cambio actual) que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya .

PUBLICIDAD

De acuerdo con un artículo de Juan Ramón Bustillos para el diario Impacto, fuentes cercanas a las negociaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya, han confirmado a los asesores y empresas beneficiadas de algunos más de un millón de los sobornos.

Los actores señalados en cuestión son: Dirk, Zavala, Rubarth, Ltd., International Strategic Solutions Inc. (internmestic Parners), Bean LlC (Fusion GPS), José Eshkenazi Smeke, JC Llorden Sabat (Lloden Sabat Consulting) The Markham Group Inc., Bendixen & Associates Inc., Chlopak, Leonard, Schetcher & Associates Inc., T. Investment Corporation, Chlopak, Leonard, Schetcher & Associates Inc., y Mauricio Sánchez.

Según la versión de Impacto, las personas y entidades señaladas recibieron un millón 600 mil dólares provenientes de Odebrecht y el personaje encargado de aprobar la entrega de recursos fue Luis Videgaray, quien fungió como coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Las empresas están domiciliadas en ciudades de Estados Unidos y una de ellas en Alemania. Bustillos señala que es probable que no supieran que los recursos en cuestión provenían de actos ilegales.

Cabe recordar que Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa; pero debido a un acuerdo de «criterio de oportunidad» con la FGR, su proceso lo está enfrentando en libertad mientras declara lo que sabe respecto a las irregularidades cometidas en el sexenio pasado tanto en la gestión de Pemex como en la campaña.

El proceso electoral de 2012 fue muy cuestionado por supuestas fuentes ilegales de financiamiento en el PRI, las cuales fueron denunciadas por la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante ni las autoridades judiciales ni electorales de la época hicieron caso a los reclamos.