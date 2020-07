Revisan excesivos cobros del SIMAS

PUBLICIDAD

FRONTERA COAHUILA.- Durante este mes se han registrado 23 quejas por cobros excesivos en los recibos de agua, el Regidor de Reglamentación y Agua Potable Gregorio Iribarren mencionó que en la mayoría de los casos los consumos no son comprobados.

Aunque suena preocupante el número de solicitudes, el regidor consideró que son pocas comparadas a meses anteriores donde se recibían hasta 30 al mes, que recibía por parte de la ciudadanía para realizar un ajuste.

Sin embargo, las solicitudes siguen siendo por los cobros excesivos y además no comprobables, “un ejemplo en el mes de enero les llego el recibo con 200 pesos, en febrero de dos mil, en marzo nuevamente 200, en ese caso fue un error de los medidores que como cualquier maquina faya” comentó.

Por lo que el titular pidió a la ciudadanía en caso de notar un anormal incremento en el recibo de agua asistan a las oficinas de la presidencia para revisar el motivo de esta situación y poder llegar a un arreglo.

“A veces cuando no me encuentran me dejan su recibo por debajo de la puerta con una nota con su número de teléfono, y en seguida me comunico para hacerles saber que los recibí y que ya estamos trabajando en eso” mencionó.