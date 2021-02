Roba anillo de su novia para pedirle matrimonio a otra

PUBLICIDAD

Joseph Davis es un hombre de 48 años que recientemente robó el anillo de su novia para pedirle matrimonio a otra novia. El sujeto ahora es buscado por autoridades del condado de Volusia, en Florida, Estados Unidos, luego de que una de sus víctimas descubriera el robo.

Fue esta quien decidió aliarse con la otra novia para denunciar a Joseph Davis y juntas descubrieron que el hombre no sólo les había mentido y robado un anillo, sino también una computadora portátil y algunas joyas que tomó de sus cuartos mientras vivieron como pareja. Además, planeaba comprometerse con la segunda mujer precisamente este San Valentín.

Joseph Davis estafaba a sus novias para robarles

Joseph Davis robó el anillo de una de sus novias para pedirle matrimonio a otra, pero no porque le gustaran las relaciones poliamorosas, sino porque las usaba para robarles distintas pertenencias. El hombre de Florida fue descubierto cuando una de ellas, con quien salía desde el 2015, se encontró con una foto en Facebook que revelaba el oscuro pasado de su pareja .

«Me llevó a la casa de otra de sus parejas y me dijo que era suya, incluso me pidió que me mudara allí con él» Novia de Joseph Davis