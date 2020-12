Robert Dante Siboldi renuncia a la Máquina tras ‘cruzazuleada’ ante Pumas

PUBLICIDAD

Robert Dante Siboldi dejó de ser director técnico de la máquina celeste de la Cruz Azul, esto mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales.

«Después de analizar lo sucedido recientemente, he decidido dar un paso al costado. Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo, pero quiero dejar en claro que el planteamiento fue en todo momento para ganar y no para manejar marcadores, mis jugadores son profesionales y no son mediocres y no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y mis jugadores «, dijo Siboldi a través de Twitter.

Su salida se presenta a unos días de enfrentar al equipo de Los Ángeles FC en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

«Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución» publicó en su cuenta de Twitter.

Se espera que en breve la directiva haga el anuncio oficial y presenten al técnico que sustituya al jugador charrúa.