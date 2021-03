Roger Federer perdió en su segundo partido en Doha

PUBLICIDAD

Roger Federer quedó eliminado este jueves en cuartos de final del torneo de la ATP en Doha, a manos de Nikoloz Basilashvili, mientras que el español Roberto Bautista, decimotercero del ranking, fue el verdugo de Dominic Thiem, primer sembrado, al que superó en el último partido del día por 7-6 (7/3), 2-6 y 6-4.

Roger dice adiós luego de ganar en su regreso tras 13 largos meses de ausencia de toda competencia, donde se le ha visto ben, pero con clara falta de fuerza y ritmo.

Bautista, subcampeón a finales del pasado mes en Montpellier, se está desquitando en Qatar de su decepción de la pasada semana en Róterdam, donde perdió en la primera ronda.

En semifinales, Bautista se enfrentará al ruso Andrey Rublev, octavo jugador mundial, que no jugó en cuartos por la baja del que iba a ser su adversario, el húngaro Marton Fucsovics (46º).

Se baja de Dubái

Minutos después de decir adiós al torneo en Doha, Roger Federer escribió en su Instagram que prefiere no asistir al torneo en Dubái y seguir entrenando por separado, sin competencia alguna.

“Ha sido genial estar de vuelta en el circuito ATP. Me encantó cada minuto jugando en Doha una vez más. Un gran agradecimiento al mejor y fiel equipo que me ayudó a llegar aquí. He decidido que es mejor volver a entrenar y, como consecuencia, he decidido retirarme de Dubái la semana que viene”.