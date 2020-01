Rol de juegos en el Softbol Nocturno

PUBLICIDAD

Una gran agenda deportiva la que tendremos en la Liga de Softbol Femenil Nocturno Prof. Elías Ramírez Romero, en donde se encuentran disputando encuentros rezagados por mal tiempo, y partidos llenos de acción por ser de playoffs.

Sin más por el momento los dejamos con la programación de la semana.

MIÉRCOLES 22 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

19:30 CACHANAS VS EDUCACIÓN FISICA

20:30 DODGERS VS BIG BROTHERS

21:30 MARLINS VS YA MERITO

JUEVES 23 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

19:30 HIT TIME VS CACHORRAS

20:30 MORENO VS POTRAS

21:30 PALMAS VS HORNETS

VIERNES 24 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

19:30 LOBOS VS PODER JUDICIAL

SEMIFINALES VARONIL A 2 JUEGOS

20:30 YANKEES VS INDIOS

21:30 MAKINA DEL MAL VS TECATE

SÁBADO 25 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

PLAY OFFS INICIACIÓN B

19:00 D´GLZ VS FENIX

20:00 ROCKIES VS GREENS

21:00 DIVAS VS DIABLAS