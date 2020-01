Rol de juegos en la Municipal Nocturna

PUBLICIDAD

Se ha dado a conocer la programación de los juegos para esta semana, en donde se reanuda con las actividades después de la suspensión por fechas decembrina.

Sin mas por el momento los dejamos los juegos en la Liga Municipal de softbol Femenil Nocturna.

JUEVES 9 DE ENERO

SEMIFINALES

MACROPLAZA

19:30 REAL GALVAN VS GUERRERAS

20:30 LUCIERNAGAS VS YANKEES

VIERNES 10 DE ENERO

MACROPLAZA

19:00 MESERS VS ASTROS

20:00 BRONCAS VS BLACK PANTER

21:00 POTRAS VS EBNER CLUB

LUNES 13 DE ENERO

MACROPLAZA

7:00 D’BACKS VS PINK SOX

8:00 YANKEES VS AMAZONAS

9:00 HORNETS VS HARLEYS

LAS FUENTES

8:00 BULLDOGS VS LONGHORNS

9:00 VAQUERAS VS RED SOX

DESCANSA: ACERERAS