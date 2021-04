Salgado Macedonio: Guerrero no tendrá elecciones si no soy candidato

Félix Salgado Macedonio advirtió que de no ser candidato, realizará lo necesario para que no se lleven a cabo las elecciones en Guerrero.

PUBLICIDAD

México. – Al afirmar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido violencia política en su contra, Félix Salgado Macedonio advirtió que si dicho organismo ratifica la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero, realizará lo necesario para evitar que se lleven a cabo las elecciones del próximo 6 de junio en dicho estado.

Así lo indicó Félix Salgado Macedonio desde Iguala la mañana de este domingo 11 de abril, al señalar que, en primera instancia, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que el INE insista en cancelar su registro como candidato al gobierno de Guerrero.

«Tope en lo que tope», advierte Salgado Macedonio

Sin embargo, Félix Salgado Macedonio advirtió que si la determinación final de las autoridades electorales es que su candidatura no proceda, no permitirá que se pase por encima de la voluntad del pueblo guerrerense y realizará las acciones necesarias para evitar que se lleven a cabo las elecciones en el estado.

«Si dicen que no vamos nada más por sus puros… si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es un acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo”.

Durante un evento en el que frente a simpatizantes alistó la ruta de regreso a la Ciudad de México, Félix Salgado Macedonio destacó que recurrirá a todos los elementos jurídicos disponibles para revertir la determinación de las autoridades y pese a sus advertencias de boicotear las elecciones, afirmó que su proyecto “ lleva las de ganar ”.

Al insistir que se está ejerciendo violencia política en su contra, pues dijo que el INE ha cometido diferentes abusos, pidió que dicho organismo ponga un “piso parejo” para todos los candidatos, pues aseveró que no hay ningún motivo grave para que se le retire la candidatura.

“¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?”, Félix Salgado Macedonio.

Sobre las acciones que llevaría a cabo en caso de que no se le permita ser candidato, el senador con licencia únicamente refirió que organizará para que se aplique el Artículo 39 de la Constitución , del que destacó, establece que no hay poder que esté por encima del pueblo, ni los poderes ejecutivo, legislativo, judicial “y menos el INE”.