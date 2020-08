Samuel García renuncia a MC; luego acusa hackeo

Monterrey.- En las primeras horas de este martes 25 de agosto, una publicación en el muro de la cuenta de Facebook del senador por Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda cimbró a la clase política de Nuevo León.

En un escrito (que posteriormente García Sepúlveda acusaría que fue por parte de presuntos hackers) el político “renunció” a sus aspiraciones a ser candidato a la gubernatura de Nuevo León y “rompió lanzas” con su copartidario, el diputado local por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas.

En el texto, Samuel García Sepúlveda señala que ha tomado talleres de nuevas masculinidades tras evidenciar actitudes machistas en contra de su esposa. Sin embargo, reconoce que sus posibilidades de ser candidato a la gubernatura de Nuevo León «están acabadas», pero reparte culpas a sus compañeros de partido.

“Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas… sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas , asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo” Samuel García

En ese sentido acusa supuestos actos de corrupción “a los que él se opuso” en los que Luis Donald Colosio habría recibido un millón de pesos por supuestos servicios legales al Congreso de Nuevo León.

El escrito también señala al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. “Dante Delgado me presionó” para sacar ese dinero para costear los gastos de la campaña de Colosio a la alcaldía de Monterrey, señala.

En el texto también “acusa” a Colosio de tener presunta responsabilidad en que el homicidio “del hijo de la señora Dupeyrón quedara en la total impunidad” y señala que ese suceso va a perseguir la carrera política de Luis Donaldo. Además acusa a Colosio Riojas de tratar de arrebatarle la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, sembrando discordia en las filas del partido.

Al final del texto, se despide con “su renuncia” al partido Movimiento Ciudadano y “a cualquier aspiración política”.