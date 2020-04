Sánchez cumple con la marca, rumbo al Nacional de CONADE

PUBLICIDAD

CIUDAD FRONTERA, COAHUILA.- Por segundo año consecutivo, la velocista Celia Sánchez Flores se colocó en el escenario nacional tras dar la marca en las pruebas de 400 metros planos y relevo de 4×400 para la primera edición de los Juegos Nacionales de la CONADE, que se recorrieron hasta el mes de octubre ante la pandemia del coronavirus.

Sánchez Flores, nació el 8 de julio del 2004, es originaria de la colonia Monterreal de Ciudad Frontera. Sus padres son María del Refugio y Óscar, y tiene dos hermanos Estefany y Óscar.

Desde pequeña mostró su talento en el atletismo, fue cuando tenía 10 años cuando clasificó en la prueba de 75 metros a los Juegos Escolares, representando a la Primaria Ignacio Zaragoza, sin embargo, no pudo asistir tras el fallecimiento de su abuelo.

Por un tiempo, dejó el atletismo y se dedicó a sus estudios. En tercero de secundaria en la Héroe de Nacozari, volvió a las pistas luego que el profesor Raúl Luna, la detectó en una competencia local de 3 kilómetros, la invitó y desde entonces no ha dejado de entrenar.

Su calidad, brazada y zancada, le permitieron clasificar a la Olimpiada Nacional 2019, que se llevó a cabo en Chihuahua, logrando la medalla de bronce en relevo de 4×100 metros planos.

Tal resultado, la motivó a seguir preparándose y participó en el proceso de los Juegos Nacionales de CONADE. En el Prenacional, que se llevó a cabo en Nuevo León, hizo de las suyas al dar la marca en 400 metros planos con tiempo de 59.33 segundos, a pesar que no fue la mejor de su récord, la cual era de 59.17, misma que impuso en el Estatal de Arteaga, Coahuila.

En la prueba de relevos 4×400, se hizo acompañar por una atleta de Monclova, otra de Torreón y Saltillo, y se encargó de cerrar, implantando su nueva marca personal de 57 segundos, y por equipo fue de 3:57 minutos.

“El atletismo es parte de mi vida, estoy satisfecha por los resultados, es el resultado del esfuerzo y dedicación. Agradezco a mis papás por su apoyo brindado y por supuesto a mi entrenador”, indicó la velocista de 15 años.

Actualmente, entrena fuera de las pistas y buscó alternativas para no perder su condición física ante la situación de emergencia que se encuentra el País. Todavía la semana pasada, tuvo oportunidad de entrenar en un campo que está cerca de su casa, pero ahora su cuarto y sala de su casa son su gimnasio.

“Estoy consciente de la situación en la que nos encontramos. Al no entrenar en pista, no podré practicar distancias y resistencia, solo fuerza y técnica en casa. Esto no me va a detener, yo quiero ganar una medalla en la prueba individual en el nacional y voy a trabajar por ello”, declaró.

No sólo es buena en la pista, sino también en la escuela y cursa el segundo cuatrimestre en la “Ladislao Farías Campos”, de la UA de C, donde su promedio es de 10.

Por el momento, seguirá entrenando y estudiando, y no pierde su sueño a largo plazo que es representar a México en las pistas a nivel internacional.