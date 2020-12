Sanción a quien no cumpla protocolos

PUBLICIDAD

Torreón, Coah.- Durante la Reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que a estas alturas ya se conoce qué giros no están cumpliendo los protocolos.

Esta reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT).

“Prácticamente nos pasamos todo el año en pandemia, por tanto ya es hora de definir sanciones más severas para los que han incumplido recurrentemente las medidas”, señaló el Mandatario estatal.

“Al que no cumpla que se le sancione, porque si no, no van a entender”, puntualizó, al tiempo que dijo que no son todos los giros, pues hay quien sí está haciendo un esfuerzo por desempeñar lo que marca la Secretaría de Salud.

Riquelme Solís recalcó que para los que están en la primera línea de batalla, que es el personal de salud en los hospitales, resulta frustrante ver que los casos se siguen dando.

Es una realidad que la pandemia continuará, reconoció, por lo que su Administración destinará la mayor parte de sus recursos en 2021 a salud, seguridad y reactivación económica, tal como lo anticipó en su Tercer Informe de Gobierno.

Algunos de los acuerdos que se tomaron en esta reunión del Subcomité Técnico Laguna, fueron:

Analizar qué giros son los que están incumpliendo recurrentemente y aplicar sanciones más severas.

Identificar los retos de movilidad que se tienen a futuro, para los próximos dos meses, y prever que haya una disminución en los casos de hospitalización para “ir aplanando la curva”, hasta lograr que los nosocomios estén al 20 por ciento de ocupación.

Iniciar el diálogo para evitar cualquier problema que se presente por las reuniones o posadas del mes de diciembre, las que hay que evitar.

Por su parte, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, habló con respecto a las defunciones asociadas a los casos confirmados por Covid, y señaló que el 61 por ciento tenían una o más comorbilidades, y 38 por ciento dos o más.

Las comorbilidades más frecuentes del total de pacientes fallecidos son: hipertensión arterial, un 40 por ciento; diabetes mellitus, 34 por ciento; obesidad, 16.9 por ciento y enfermedad renal crónica, un 7.4 por ciento.

Indicó que Coahuila es el Estado que más pruebas realiza por cada 100 mil habitantes, con 9 mil 500, por encima de la Ciudad de México que ha realizado 7 mil 900, y de Nuevo León, con 5 mil 300.

Con respecto a la vacunación, advirtió que por el momento hay más de 100 vacunas en proceso de estudio para el SARS-Cov-2 en el mundo.

Como conclusión, señaló que aún no existe vacuna que esté aprobada, el desarrollo de una es un proceso que aunque los resultados preliminares son alentadores, falta el camino para tener un producto terminado.

Ante eso, el titular de Salud del Estado indicó que los planes para la distribución y aplicación de las vacunas se realizan a nivel federal.

“Por nuestra cuenta, en Coahuila haremos lo necesario para garantizar el acceso a la vacuna lo más pronto posible”, aseguró.

Finalmente invitó a los ciudadanos a no bajar la guardia y seguir trabajando en las medidas preventivas, como utilizar cubrebocas, ventilar los hogares y utilizar gel antibacterial, entre otras.

En la reunión del Subcomité estuvieron presentes Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo del Estado; Luis Gurza Jaidar, Administrador Fiscal Central y titular de la Mesa Operativa; Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la Unidad de Atención en La Laguna.

El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante; Patricia Grado Falcón, Presidenta Municipal de San Pedro de las Colonias, y Nadia Jaramillo Rodríguez, Alcaldesa de Viesca, así como representantes de los presidentes municipales de Francisco I. Madero y Matamoros.

Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII; y César del Bosque Garza, titular de Atención Covid Laguna.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en La Laguna, Adelaido Flores Díaz; Porfirio Fuentes Vélez, Mando Especial de La Laguna; además del representantes de la XI Región Militar, de hospitales privados, públicos, del ámbito comercial, empresarial y funcionarios públicos municipales regionales y estatales.