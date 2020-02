Se burlan de niña por llorar al conocer a Poncho de Nigris y su mamá sale en su defensa

Posterior a ello, el conductor salió en defensa de su fan, asegurando que tienen mucho odio en su corazón.

«¿Por qué les molesta que se emocione la chavita? Neta que a veces creo que la gente sufre mucho por tener tanto odio en su corazón. Vivan y dejen vivir, cada quien que sea feliz con lo que le guste, gracias a la niña por tanto cariño, se siente bien chin… eso, en serio que creo que se enojan esas personas porque saben que nunca lo van a vivir y sentir. Y la del camión de portada pues», compartió.

Pero sin duda fue la respuesta de la mamá de la niña la que dejó sin palabras a los cibernautas.

«Ayer Camy tuvo el gusto de conocer a Poncho De Nigris, se viralizo porque al verlo ella lloró de la emoción, a lo cual no le veo nada de malo o extraordinario, pero bueno cada quien es libre de comentar y hacer en sus redes sociales lo que le plazca. Recibí muchos mensajes de amigos y familia molestos por esto, de verdad que se les agradece pero si me gustaría pedirles que no se ganchen o le den más importancia. Hay que tomar las cosas de quién vienen y estoy muy segura que la preparación académica y valores de mi hija es excelente, así que no hay de que preocuparse. Ella ya vio la publicación y creanme que le valió tres cacahuates jajaja nadie le quita la emoción que pasó ayer al tomarse fotos y platicar de lo lindo con él. Los tiempos han cambiado para nosotros nuestros famosos favoritos eran grupos que veíamos en la TV, ahora para nuestros niños son los influencers los que acaparan su atención P. D. yo también lloré cuando conocí a los de Uff y a Martín Ricca», escribió.

Además, compartió unas capturas del mensaje que le escribió a la mujer que se burló de su hija.

«Te aviso que la niña de la publicación que compartiste es mi hija y sí estudia, de hecho con excelentes notas. Agregado a eso, tiene diferentes actividades extracurriculares: cursos de cocina internacional y reposteria. Está en una academia de baile desde hace cinco años», le recalcó.

El mensaje de la madre ya cuenta con más de dos mil compartidas y cientos de comentarios positivos por su reacción.