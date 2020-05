“Se burlaron de ella”: Familia de Karla Luna habla de infidelidad de Américo y Panini (VIDEO)

PUBLICIDAD

La familia de la fallecida conductora Karla Luna rompió el silencio y a través de un video en YouTube, revelaron los malos tratos que Karla Luna sufrió a manos de su expareja Américo, y de su examiga, Karla Panini.

“Somos la familia de Karla Luna, queremos hacer este video porque últimamente han opinado sobre cosas que no son verdad”.

Los hijos de Karla Luna mostraron una declaración que hizo su madre en vida, y ahí revelaron que la famosa lavandera quiso hablar por última vez con su ex amiga Karla Panini.

“Mi hermana tenía dignidad, ella perdonó, pero una cosa es perdonar y otra olvidar. E incluso en su último momento estuvo esperando a su mejor amiga a que fuera a despedirse y no llegó”.

Su hermana explicó que Karla Luna experimentó una mala racha económica, pero “estas personas no les importaba, tenían que generar dinero que nunca regresó a sus manos, ella trabajó para sus hijos. Todas las malas experiencias que pasó. Al momento que ella hacía cuentas nunca traía dinero, cosa que se me hacía muy extraño”.

Incluso, los familiares de Karla Luna aseguraron que Américo y Panini “se burlaron de mi hermana. Y cuando yo fui y le cobré, esta persona ya se había casado y me dijo, ‘ve y dile a mi marido que te pague’”.

Además, los familiares de la presentadora de televisión contaron que el cáncer empeoró, por lo que la salud de Luna se fue deteriorando.

“Ella le pidió a estas dos personas que por favor le pagara su dinero, que necesitaba con urgencia pagar su seguro de gastos médicos… Nunca le pagaron. Me da mucho coraje que se burlaran de ella por tantos años”.

“Jugó con las dos familias, se reunían las dos familias y ellos dos se burlaban de todos nosotros”, aseguró la hermana de Karla Luna.

Incluso aseguró que en muchas ocasiones su familia fue testigo de las múltiples agresiones físicas hacia su hermana.

“Américo le dio una golpiza, la arrastró como 10 metros, la golpeó con una bota en el pecho, mientras uno de sus amigos trató de quitárselo de encima. Él no reaccionaba”.

Los comentarios no se hicieron esperar; algunos apoyando a la familia de Karla Luna, mientras que otros les cuestionaron por qué callaron durante tanto tiempo, por qué hasta ahora hablan y por qué si fueron testigos de las agresiones de Américo hacia Karla no hicieron nada.

La polémica grabación

Américo: “A cada quien le tocan 33 mil 400”.

Karla Panini: “No pues a mí no me lo des, dáselo a ella porque yo le debo a ella mandiles y yo prefiero pagarle”.

AG: ¿Todavía se deben mandiles?

KP: Sí, yo no le he pagado porque ahí yo me atoré bastante con lo de hacienda.

AG: Bueno, entonces de 245 mil (Parte del adeudo a KL)…

KP: ¿Cuál es la inconformidad, gorda?

KL: No, estoy apuntando esto, pues que fue el dinero perdido, pero pues ya ni modo, a lo mejor no perdido, a lo mejor que no se ganó.

AG: No, sí se ganó algo.

KL: Necesito las cuentas claras. (a Karla Panini): tú sabes que no me dijiste la verdad.

KP: Te dije qué pasó en ese momento.

KL: A medias. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación.

KP: Pues Luna, ahora no se que fue…

KL: Ok, que bueno que me digas eso porque ahora me doy cuenta de que eres falsa, porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas, te estoy dando la oportunidad… eres mentirosa, traicionera, falsa.

KP: No, no soy traicionera.