Se esfumó ‘El Diablo’

La mujer que fue apuñalada en repetidas ocasiones sigue evolucionando, Rodrigo Chaires Zamora; Delegado de la Fiscalía General en la Región Centro comentó que hasta el momento no hay persona detenida por acuchillarla 15 veces y la investigación continúa.

“Hasta el momento no hay ni una persona detenida, es una carpeta próxima a concluirse en la primera fase de la investigación”, comentó. Luego de que familiares y amigos dieran a conocer a través de las redes sociales que el probable responsable de tiene un negro historial, el delegado comentó que no se pueden hacer públicos los antecedentes de la persona señalada como probable responsable.

La familia está haciendo su propia pesquisa, se debe mantener la reserva de las investigaciones, ante esto el funcionario mencionó que hay que ser claros pues no se puede declarar como responsable si la misma persona no admite la responsabilidad, se relaciona con datos de prueba, si la persona no es sentenciada a un juicio y declarada responsable.

“Se debe mantener reservada la identidad de la persona, porque es señalada como probable responsable, los familiares y amigos ya lo señalan como responsable, en redes sociales se tiene una responsabilidad social, no son sitios oficiales, en dado caso los familiares responderían a cualquier infracción que se pudiera presentar y sería a título personal”, comentó.

Así mismo con alguna información que no debiera ser pública y que a veces produce el efecto contrario a la otra persona a la que se tiene algún señalamiento hacía una persona.

Comentó que las lesiones son de atención, la mujer está hospitalizada siguen al pendiente de su evolución, el delegado no quiso mencionar si ya pudo declarar lo que ocurrió.