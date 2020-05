Se han perdido 15 mil empleos

PUBLICIDAD

Son más de 15 mil empleos los que se han perdido en la Región, mencionó Raúl Flores Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que el IMSS reportó 12 mil pero también existen los de la economía informal.

“Es alarmante, necesitamos trabajo, el gobierno sigue sin voltear y poder prepararnos para lo que sigue, no tenemos acuerdos definitivos, si apoyo de la gente para exigir el pago a Altos Hornos”, señaló.

Dijo que apoyo real para el sector privado no hay, solo el del Gobierno del Estado en algunas obras pero todavía no arrancan, además necesitan pasar por muchos protocolos para poder regresar, si no está aprobado por el seguro social no pueden reiniciar a los trabajos.

Dijo que hay riesgo de pérdida de muchos empleos más, aunado a la situación de Ahmsa, la contingencia. Es a nivel nacional en donde se debe reiniciar la infraestructura que realmente manden los presupuestos a cada estado.

“En lugar de mandar más están reduciéndolos, si no invierten dinero será una catástrofe, más grande aún, si el gobierno federal no invierte dinero como debe invertir esto irá en decremento total”, comentó.

Ahmsa está en una situación muy crítica en su aspecto económico por la falta de ventas que debería tener, aunque el precio del acero está repuntando y esperan que poco a poco la situación vaya mejorando.