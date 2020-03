Se ignoran protocolos de atención

Al no haber espacios aislados, todos los pacientes conviven en la misma saturada área

A dos días de haber iniciado la fase dos del Covid-19 en México, la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, no cuenta con un plan de contingencia para atender a pacientes con la enfermedad, ni se hacen las pruebas, además de carecer de respiradores y espacio.

La Urgencióloga de jornada acumulada, Susana Nájera dio a conocer que de no atenderse dicha necesidad y no se anteponga la seguridad de los trabajadores de la salud, llevarán la infección hacia la población en general.

Detalló que no se ha implementado un plan de contingencia y piden a sus dirigentes, se preste atención y se de capacitación, porque ni siquiera cuentan con un lugar aislado y los pacientes siguen entrando por Urgencias sin un filtro anterior y son hospitalizados en una sala común con supuestas neumonías atípicas, sin hacerle las pruebas.

La razón de no hacerles las pruebas para ver si son positivos al Covid-19 es porque no cumplen con el criterio de haber viajado al extranjero y que son asintomático, pero pueden ser transmisores. El pasado fin de semana, se presentaron dos pacientes con neumonía atípica y solo se les han hecho pruebas de influenza, sin embargo, los resultados llegan hasta dentro de tres semanas.

Invitó a la derechohabiencia a resguardarse en sus casas y tomar todas las medidas de precaución para evitar sobre saturar el servicio de urgencias, ya que en días normales no se dan abasto. “Atendemos otras enfermedades que no tienen que ver con los infeccioso y llegamos a tener hasta 50 pacientes cuando se tiene un espacio para 22 camillas”.

En cuanto a los ventiladores, los cuales un solo paciente con coronavirus puede requerir por más de diez días, están faltando en todos los hospitales y clínicas de Monclova, el recurso es muy poco y si llega una contingencia con muchos casos, los médicos no se van a dar abasto.

“Sabemos que estamos en una contingencia a nivel mundial, por vocación debemos de seguir atendiendo a todo el derechohabientes pero lo único que pedimos es nuestra protección porque nosotros somos la primer línea y si nos empezamos a enfermar, ¿quién los va atender?”, dijo.