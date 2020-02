Se lanzan contra Demi Lovato y Eiza González por polémica fiesta

PUBLICIDAD

Demi Lovato y Eiza González protagonizaron un bochornoso momento al celebrar la exitosa presentación de la primera en el Super Bowl LIV, pues se les pudo ver en un centro nocturno donde bailaron junto a una stripper.

Con un video que rápidamente se hizo viral, se puede ver cómo la cantante y la actriz mexicana lanzan dinero a la stripper.

Las estrellas fueron duramente criticadas por sexualizar e incentivar la violencia contra las mujeres.

«Demi Lovato es súper falsa, ya nada de lo que hace me sorprende», «Demi no para de decepcionarme», «yo de Demi no espero nada, pero Eiza me parecía una chica inteligente» y «no pueden tocar el tema de su enfermedad y justificarla con ello», fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.