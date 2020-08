Se manifiestan petistas

PUBLICIDAD

SABINAS, COAH.- Coordinadores de los comités del PT en los Municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, desconocieron la tarde del viernes frente a las instalaciones del Comité Distrital Electoral del IEC a Benito Ramírez Rosas como su postulado a Diputado Local.

Mediante una manifestación pacífica realizada en el exterior del IEC, José Ramos, coordinador de dicho movimiento en esta ciudad, mencionó al respecto que mediante acuerdo se dispuso que fuera Ana Montemayor la abanderada del Partido del Trabajo para solicitar el registro y contender en las elecciones del 18 de octubre como candidata a diputada local por el 3er. Distrito.

Se trabajó fuertemente con por los menos 2 mil personas, afiliados en diversos sectores, Ana tiene más de 1 año en las filas del Partido, y resulta que hace 2 días nos informan que no se llevará a cabo el registro dado a un acuerdo de “Más arriba” en relación a que sea Benito Ramírez el postulado, una persona que es Diputado Local por el mismo distrito y que en las pasadas elecciones fue abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), volviéndose independiente de la noche a la mañana.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esta situación ya que venimos de otros partidos donde nos han impuesto candidatos, a lo cual calificamos este hecho como arbitrario y deshonesto”, expresó el entrevistado.

Agregó que Benito Ramírez es una persona que no ha trabajado por el partido de hecho él solamente quedó en la tómbola de MORENA, no trabajó ni nada, pero se fue con la ola de Andrés Manuel López Obrador a quien nosotros también apoyamos pero no a Benito.

Agregó que, a través de juntas de congreso municipales, con apoyo de todo el comité y afiliados eligen a sus candidatos tal y como sucedió con Ana Montemayor, sin embargo en esta ocasión Rogelio Alberto Tornero Carrillo, actual comisionado político del PT en el Estado de Coahuila quiere manejar el partido a su antojo.

Cabe señalar para registrar a Ana Montemayor, se debe de contar con un código proporcionado por la dirigencia estatal a fin de solicitar el registro ante el IEC, código que no les proporcionaron quedando en desventaja.

TENIAMOS 1 AÑO TRABAJANDO

Ana Montemayor quien se supone se registraría la tarde del viernes ante el Comité Distrital para contender por la diputación local en el Distrito III, aseveró que tenían ya 1 año trabajando con el Partido del Trabajo.

El dirigente regional, Ricardo Meléndez me invitó y hasta el día martes pasado fui la propuesta para participar como candidata, desafortunadamente me habla el señor Rogelio Tornero y me pide negociar el registro pues sería un varón al que registrarían informándonos de Benito Ramírez.

“Estoy muy molesta por lo acontecido, no tanto por mí, sino por todo el trabajo realizado en equipo por todo el comité, por toda la gente que nos ha seguido todo este tiempo, estamos indignados y no es justo callarnos”, expresó Ana Montemayor.

Me mandó decir Tornero que no le hablara a los medios de comunicación porque este domingo me iba a resolver, nosotros sabemos que hoy ya no se podrá hacer nada ya que es el último día para registrase.

SOLICITAN PRORROGA PARA REGISTRO DE CANDIDATA

Tras exponer sus inconformidades los coordinadores junto con su aspirante Ana Montemayor y respaldados por el representante legal, Anuar Ramírez presentaron un oficio ante la Presidenta del Comité Distrital Electoral 03, Claudia Ramos, solicitando prórroga que vence este domingo por la tarde a fin de registrar al perfil indicado para contender por la Diputación Local en las elecciones del 18 de octubre.

Aclaró la Presidenta del comité que el abanderado tiene que presentarse con el representante legal para hacer valida la solicitud de registro y se tiene que hacer ante este comité anclado en el Municipio de Sabinas.