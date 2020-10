Se quejan por caballos sueltos en la California

PUBLICIDAD

CASTAÑOS., COAH.-Después de que el Director de Ecología Ariel Zúñiga, diera a conocer que se sancionará a los propietarios de ganado que no resguarden a sus animales, comenzaron a “llover” las quejas, por esta razón en el departamento, ya que ahora fueron vecinos de la colonia California quienes denunciaron destrozos y el riesgo que corren al tener ganado dentro de sus viviendas.

“Ya estamos cansados y necesitamos que den solución a este asunto, ya no podemos ni siquiera dejar salir a nuestros hijos por el riesgo de que los caballos los pateen al estar en el patio y entrada de la casa, incluso en una ocasión golpearon la puerta y la abollaron, ya que los animales se encontraban asustados y pretendían ingresar a nuestro domicilio”.

Josafat Chávez, vecino de la calle Coahuila de la colonia California, denunció que continuamente los animales ingresan a su domicilio y realizan destrozos sin que los propietarios se hagan cargo de ellos, por lo que acudió directamente al departamento de ecología para poner su denuncia.

“Venimos a pedir al Director que acuda a nuestra colonia y recoja los animales, los cuales no deben andar fuera de sus corrales, en ocasiones son vacas, otras veces chivas y ahora caballos, nunca aparecen los dueños y no podemos esperar a que haya un accidente para que puedan actuar, ya que no es justo que no podamos sacar a nuestros hijos por temor a que los animales los lesionen”.

Uno de los vecinos afectados explicó que tienen varios años viviendo en el sector y debido al ganado que anda suelto por las calles han sufrido daños en su vivienda e incluso en su automóvil.

“Los caballos arrancan la ropa del tendedero y la muerden, golpean el carro al pasar, la puerta me la abollaron por que se asustaron y la golpearon para ingresar a mi vivienda, estamos muy cansados de esta situación por lo que venimos a exigir a las autoridades que actúen en contra de los dueños de los animales”.

Por su parte, el Director del Departamento dijo que es la primera vez que recibe una queja de este tipo en ese sector, por lo que se comprometió a atenderla de forma inmediata para evitar un accidente con los habitantes del municipio, ya que es peligroso que los caballos se encuentren sueltos en el lugar.

