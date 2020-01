Se reanuda la acción en la Liga Sector Sur

PUBLICIDAD

Después del pasado fin de semana en donde se suspendió la gran agenda deportiva por el mal estado de los campos, la Liga de Beisbol y Softbol Sector Sur reanuda actividades.

Juan Roberto Olveda Soto presidente de la Liga, en conjunto con los managers de los equipos han acordado el rol de juegos para esta serie dos de la segunda vuelta del softbol femenil y la segunda serie de los playoffs de la temporada Juan José (Pato) Cruz de beisbol.

Para este sábado 25 de enero en punto de las 16:00 horas.

Las Reds VS Las Bluejays en el campo La Laja

Las BigSisters VS Las Águilas Cobac en el Campo Vela 4.

Las Aguerridas VS Las Cubs en campo Trípoli.

Las Marineras VS Colonia Morelos en el campo Vela 1.

Y para el Domingo 26 en punto de las 11:00 horas

Los Bravos reciben en el campo de Jiménez a Los Rancheros del ejido La Navaja, en donde Los Bravos están adelante en la serie.

Y Los BigBrothers buscan empatar la serie ante Las Águilas Cobac en el campo Vela cuatro.