Se recupera albañil de coronavirus

Juan no creía en el padecimiento; por no cuidarse se contagió y estuvo en peligro de muerte

Juan tiene 50 años y su pasión es la albañilería. Por tercera ocasión médicos del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 13, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acuña, le salvaron la vida.

La primera, sobrevivió a un accidente en 1995, después a la influenza en el 2010, y ahora al coronavirus.

“Yo me contagié por no creer en el virus y no cuidarme”, reveló el paciente, quien dijo que gracias a su oficio ha vivido grandes experiencias y se considera un hombre bendecido.

Su historia con el COVID-19 empezó a principios de julio, cuando experimentó los primeros síntomas, dolores de cabeza, fiebre y tos. Reconoció que al principio no le prestó importancia porque pensó que se trataba de una gripe.

Después perdió el apetito y el olfato, comenzó con molestias en la garganta y su temperatura subió hasta provocarle erupciones en la boca, pero lo peor llegó cuando empezó la insuficiencia respiratoria.

El 28 de julio, su estado de salud empeoró y pidió ayuda de un médico particular, porque no quería ir al hospital del Seguro Social, debido a sus prejuicios e incredulidad, pero finalmente, por recomendación del servicio privado de salud buscó el apoyo del IMSS.

El 30 de julio, llegó al hospital con miedo y desconfiado, pero no había tiempo que perder; le dieron atención inmediata, el personal encargado fue empático y cariñoso, a decir del propio Juan.

Aunque estaba grave, la recuperación fue rápida gracias al tratamiento oportuno.

El paciente reveló que en su estado crítico tuvo sueños y experimentó alucinaciones. “Creo haber visto a seres queridos que están fallecidos y me visitaron”, comentó.

Consideró que aunque en otras ocasiones estuvo en peligro de muerte, esta vez sintió que sí moriría, por eso se encomendó a Dios y prometió que de recuperarse contaría su historia para concientizar a la gente.

Cuando lo dieron de alta, comprendió que la vida le estaba dando una nueva oportunidad: era momento de volver a empezar y reivindicarse para ser un mejor ser humano.

Parte de su aislamiento lo vivió en el patio de su vivienda, con aire fresco, acompañado de su perro y su gato, bajo la sombra de los árboles frutales.

Aunque trató de evitar el contacto con su esposa, sus tres hijos y un nieto, éstos fueron clave en la recuperación.

MITOS DEL CORONAVIRUS

A decir de Juan, el no creer en la existencia del SARS-CoV-2 es consecuencia de la desinformación y las noticias falsas que se divulgan en redes sociales: “lees comentarios en el sentido de que te pagan por decir que estás infectado y muchas cosas que no son verdad”.

“Yo nada más usaba el cubrebocas cuando tenía que entrar a una tienda o cuando veía a la policía, luego me lo quitaba y lo tiraba; lamento no haber hecho caso”, compartió.

Estar contagiado también le hizo comprender quiénes eran verdaderamente sus amigos; algunos no aparecieron, ni llamaron cuando se enteraron que estaba enfermo.

Recomendó a las personas que están en aislamiento y a quienes apenas empiezan a experimentar los síntomas, que busquen ayuda a tiempo, cada minuto que se aprovecha marca la diferencia entre la vida y la muerte.

CADA EGRESO ES UN ÉXITO

La directora médica del HGSZ No. 13, Alicia Puga Aguilar, informó que para el personal del hospital cada egreso representa un éxito, un aprendizaje, una historia diferente que los lleva a ver la vida desde otra perspectiva, para ser más empáticos.

Añadió que en el hospital se ponen en práctica programas de seguimiento a los pacientes dados de alta y estar al pendiente de la recuperación de las personas que egresan del área COVID-19.

“ME SIGUEN LLAMANDO DEL IMSS”

Actualmente, Juan sigue en recuperación y expuso que personal del hospital, como las trabajadoras sociales, continúan con llamadas a su teléfono para preguntar por su estado de salud.

Como sobreviviente de COVID-19, aconsejó confiar y creer en la protección de Dios para tener la paz y confianza que se necesitan para salvarse. “Muchas gracias al IMSS por la gente que tiene”, finalizó.