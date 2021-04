Se recupera boxeadora

PUBLICIDAD

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Edna “La Hielera” Maltos boxeadora de talla internacional y originaria del Municipio de Múzquiz, se recupera satisfactoriamente del accidente que sufrió al ser embestida por un tráiler la tarde del lunes muy cerca de su hogar cuando realizaba entrenamiento.

Entrevistada en su hogar, después de que la dieran de alta en el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” al no presentar fracturas en su cuerpo, Edna expresa a LA VOZ “Al momento del accidente pensé en mis hijas” pues solo me tienen a mí.

Rodeada de su familia y vecinos del barrio El Bajío quienes la visitaron después de los hechos registrados sobre la calle Moras; recostada en su cama, la boxeadora da gracias a Dios por la vida y la segunda oportunidad que le dio de vivir para seguir adelante cuidando de sus tres menores hijas la mayor de 8 años y las cuatitas de 7.

Yo me disponía a salir a correr, por la preparación que estábamos llevando a cabo para el siguiente compromiso, una pelea de box a realizar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Acababa de avanzar unas cuadras cuando sentí un golpe muy fuerte en la espalda y cadera, en ese momento caí y observé que era un tráiler de color blanco el que me había impactado.

Al caer me arrastré hacia la orilla porque las llantas de la unidad me iban a pasar por encima sin embargo el impulso por sobrevivir me hizo no desvanecer hasta que pasó el peligro.

Los médicos me dicen que el golpe que recibí fue muy fuerte, pero gracias al entrenamiento, mis huesos están fuertes, pues esto era para que me hubiese dejado como secuela dos fracturas en el cuerpo.

Comentó que ese día no observó el tráiler porque la impactó por la espalda, yo uso mis audífonos, pero todavía no los prendía en ese momento, aunque hoy creo voy a tener que cambiar el método para realizar los entrenamientos.

Destacó que tiene una pelea de box en puerta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León contra Asly “La Chiquita” González de Nayarit una peleadora muy fuerte a quien admira y respeta, sin embargo, argumentó “no creo que se pueda lograr, lo veo muy difícil”.

Yo estaba concentrada mañana y tarde en la preparación de 2 semanas para lograr el peso de los 50 kilos sin embargo sucedió esto.

Edna agradeció el apoyo y la preocupación tanto de la alcaldesa de este Municipio, Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena como el respaldo por parte de Edgar Torralba, el doctor Hugo y Jorge Cervera, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín” quienes desde el primer momento que se enteraron de lo ocurrido se comunicaron con ella.

Al preguntarle que pasó por su mente al momento de lo ocurrido, se quiebra en llanto y expresa: Mis hijas, yo no le hago falta a nadie en este mundo más que a ellas, sé que les hago mucha falta a mis hijas porque soy a la única persona que tienen.

Este deporte yo lo amo, a mi me gusta mucho el box sobre todo ver a los chavos que aprendan una disciplina, pero este deporte tiene muchas ventajas y desventajas, señala.

La Hielera Maltos, destaca que después de lo vivido entiende los designios de Dios pues su misión en esta vida es rescatar a jóvenes de las drogas.

“Tengo amigos que iniciaron sus carreras conmigo en el mundo del boxeo y han terminado en las drogas, los he visto destruidos, casi hablando solos por las calles y es lo que no quiero ver para los muchachos”, refirió, tras añadir, en el boxeo pueden desquitar sus traumas, sus corajes, a mi me ayudó mucho en esa cuestión y sigo adelante impulsando a la juventud.

Por lo anterior, dijo, mi misión en esta vida es ayudar a los jóvenes y estar con mis hijas, Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida y no la voy a desaprovechar, aunque tenga que comenzar de cero.

Edna Maltos, inició su carrera en el boxeo a los 13 años de edad, profesionalmente tiene 8 años cosechando triunfos a nivel nacional e internacional, es orgullosamente muzquense, su madre quien en vida respondía al nombre de Mirena y falleció hace 6 años, fue su inspiración para salir adelante en esta vida.