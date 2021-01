Se vuelve viral creatividad de Miss de inglés

PUBLICIDAD

Una maestra que imparte la materia de Ingles de manera virtual, para los alumnos de prescolar del Colegio Antonio Medina Gaona, hizo uso de su creatividad y produjo divertidos videos para atrapar a sus alumnos durante las obligadas clases virtuales debido a la actual pandemia por COVID19, pero nunca imagino que la creatividad y producción que imprimía en sus videos, se volverían virales en la red, tras aparecer en un TikTok, que subió la mama de uno de sus alumnos.

Priscila Padilla es maestra de la clase de Ingles para alumnos de entre 4 a 6 años, de prescolar de dicho colegio, con más de 5 años de docencia en este instituto, donde comenta le facilitaron las herramientas para crear contenido así como una pequeña introducción, para de esta manera presentar sus clases virtuales, pero que al iniciar con esta actividad, su interés creció y se dio a la tarea de investigar e instruirse aún más en la creación de estos videos, con opciones avanzadas y tutoriales en línea, llevándola a crear divertidos y creativos videos que enganchan a los pequeños alumnos, mientras aprenden de la materia que se les imparte.

“Hago esto, por que extraño a los pequeños, ahora con las clases en línea, se extraña que estén en el salón con sus ocurrencias y energía, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías para sobrellevar la pandemia”, explico la entrevistada.

En cuanto al video viral, fue subido por la mamá de uno de sus alumnos a la plataforma TikTok, que sin esperarlo alcanzo más de 6500 “me gusta”, casi 800 comentarios, la mayoría de aliento y de felicitación, así como de ser compartido por más de 1800 veces, dentro y fuera de la plataforma, en menos de 24 horas; esto al parecer por lo divertido de los videos, donde aparece explicando temas en ingles con fondo animado de manera caricaturesca, muy al estilo de los programas infantiles que están de moda.

“Yo creo que es algo que uno no se espera y menos que pase así de rápido en algunas horas, me alegra mucho escuchar la opinión de la madre de familia que le gustan los videos, además de que he recibido muchos comentarios, muchos de ellos, muy bonitos, positivos, muchos me han hecho el día”, dijo tras enterarse de que aparecía en el video.