Seguirá el Amparo ofreciendo Insabi

Pese a que no se firmó el convenio no se tiene la indicación de suspender

El Hospital Amparo Pape de Benavides seguirá atendiendo a pacientes que no cuenten con una seguridad social, a pesar que la Secretaría de Salud en Coahuila no firmó el convenio de subsidio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no se tienen las indicaciones de suspender.

Recientemente el secretario Roberto Bernal, dio a conocer que el programa del gobierno federal no le convenía al estado por cómo está operando y la forma en que se surten los medicamentos como material de curación. Además, analizarían como otros estados de la república antes de aceptar el programa.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, indicó que los pacientes se seguirán atendiendo y debido a que no hay reglas claras del funcionamiento y manejo del Insabi, no hay un paro del servicio.

“Están en pláticas con el sector salud de la Ciudad de México para ver qué va a pasar con esto, si seremos una entidad paralela como estaba antes el Seguro Popular o la secretaría va absorber el Insabi, no sabemos nada hasta el momento”.

Las personas pueden acercarse al hospital o a los centros de salud con su credencial de elector, Curp o acta de nacimiento para recibir la atención, es importante que no tengan alguna otra seguridad social como IMSS, ISSSTE o Clínica del Magisterio.