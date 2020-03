“Seguiré esperando mi oportunidad”, Ximena Orozco

PUBLICIDAD

De complexión pequeña, con una sonrisa espontánea y carácter amigable, Ximena Danaé Orozco Corona, a sus 14 años de edad se ha ganado la admiración de muchos que la han tratado y que han vivido experiencias en el deporte de futbol.

Pero la cualidad más importante de la monclovense es su capacidad de despertar la emoción y la pasión entre el público que la ve jugar futbol en la cancha.

Ximena se entrega, lucha, busca el balón, es la prueba viviente de la perseverancia y el valor de su corazón que no se rinde ante la adversidad.

Sus recorridos por la cancha, sus jugadas y gambetas despiertan en más de uno las emociones que erizan la piel con sus porras, con sus gritos de apoyo, con el corazón en la mano para que sus acciones terminan con el ansiado gol.

Y es así como en muchas ocasiones Ximena Orozco rompe el silencio en la cancha cuando todos festejan el gol, cuando levanta sus brazos en al alto al sacudir el fondo de la red con el esférico.

“EMPECÉ A CAMINAR Y AGARRÉ EL BALÓN”

Desde los tres años de edad, Ximena acompañó a su padre Miguel Ángel a sus juegos cuando éste pertenecía al equipo Obrera, nunca faltó a ninguno de sus juegos. Desde esos momentos la niña que aún no caminaba le despertó el gusto por el futbol.

Cuando apenas daba sus primeros pasos, Ximena tomaba el balón y le daba los primeros golpes que a la larga se convirtieron en el motor de su vida.

“Cuando estaba en primero de primaria, recuerdo que entré al equipo Tigres, con Willy Villasana, me encantó ser parte de un equipo, siempre jugaba sola y ahora tenía la oportunidad de jugar con varios niños.

A mi madre no le gustaba que practicara el futbol, ella practicaba gimnasia o porristas, me decía que eso era de hombres, sin embargo, hasta el momento no se separa de mí, es mi fan número uno”.

Recuerdo que en mi primer juego me pusieron de portera, lloré porque yo no quería. Me sacaron del juego en el primer tiempo, pero cuando volví a ingresar terminé el partido con 3 o cuatro goles a mi favor. Creo que en esta temporada quedé como campeona goleadora, siempre que me jugaba sumaba tres o cuatro goles en cada juego”.

XIMENA SE DA A CONOCER

Luego de su participación con el equipo Tigres, Ximena portó la playera de Rayados, en aquél entonces fue dirigida por su DT Nahúm Pérez, donde en los partidos fue sumando minutos de juego.

Empezó a ser conocida fue invitada a Torneos para reforzar otros equipos como fue el caso de Fabián Garza, Cory López, Sugey Sanmiguel, Pony Alvarado entre otros, sin embargo, llegó un momento en que ya no podía jugar con niños.

SE INTEGRA A EQUIPO FEMENIL

“Lo mejor que me pasó fue integrarme a un equipo femenil, porque gracias a ello conocí a mi entrenadora Blanca Mancha y empecé a jugar los torneos más importantes, empecé con ella a jugar una Olimpiada porque no tenía delanteras.

Aunque los resultados no fueron muy favorables porque siempre competíamos en categoría más grandes por el hecho de que éramos un equipo con edades diferentes, pesar de eso nos desempeñamos bien y dimos buenos juegos, hemos sido campeonas en diferentes torneos”.

JUGANDO EN OTRO NIVEL

Gracias a la primera Olimpiada, Ximena Orozco se integra al equipo femenil y logra ser la campeona goleadora en la categoría Sub-15, cuando apenas ella tenía 12 años de edad.

Sus participaciones en torneos nacionales le valió para ser visoreada por Trinidad Franco de Monterrey donde en varias ocasiones fue invitada logrando campeonatos de goleo.

“Recibí una invitación para asistir a unos juegos de visoria para el equipo Tigres fuerzas básicas en el cual tuve la fortuna de también ser seleccionada, me invitaron a jugar al torneo Scotiabank.

Los profes de las básicas Dante y Jona me dijeron muy claro que les gustaba mi forma de juego y la técnica que manejo, pero tenía en cada partido dar lo mejor de mí para ser convocada a la siguiente fase, ya que en el equipo eran más de 40 niñas y solo iban a seleccionar a 18.

Los fines me iba a jugar a Monterrey, siempre tuve la oportunidad de aportar algo al equipo, si no era gol, eran asistencias y así iba ganando cada vez un poco más de minutos juego.

En la final estatal aporté un gol, jugué la final regional donde el partido estuvo muy reñido en el que en el segundo tiempo extra se me dio el gol que nos dio el gane y el pase al nacional”.

SU VIAJE A BARCELONA

Uno de los mejores momentos para la futbolista local, se encontró al obtener su campeonato nacional en el Torneo de Scotiabank donde tuvo la oportunidad de jugar como volante derecho y aportar un gol para el triunfo.

Gracias a ese triunfo, el equipo obtuvo como premia un viaje a Barcelona, donde Ximena tuvo la oportunidad de jugar contra el equipo de Fuerzas Básicas del Barcelona, además de conocer el estadio.

“Estuve en el juego de Barcelona contra Sevilla, donde tuve la oportunidad de ver al Chicharito, también vi a Lionel Messi quien me identifico por mi estatura, y me di cuenta que puedo lograrlo”.

BUSCARÉ LA OPORTUNIDAD DE SER PROFESIONAL

Ximena Danaé Orozco Corona, actualmente estudia su tercer grado en la Secundaria 1 Juan Gil González, su materia favorita es la química, pero si se le da la oportunidad le gustaría ser fisioterapeuta.

En su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en ligas locales como Copa Xochipilli, Liga Municipal, Independencia. Pero también en torneos de invitación y nacionales como Copa Youth Soccer, Olimpiada, Scotiabank, entre otras.

Sin embargo, no quita de su mente ir más arriba, escalando retos y buscando un apoyo que no tiene en Coahuila, sin olvidar la gente que le enseñó el futbol.

“Sé que es un camino difícil, le pondré todas mis ganas, me prometieron una beca en el Club Tigres de parte de Dante Delgado y tal vez estudie preparatoria en Monterrey, no pierdo la esperanza, el futbol es mi sueño, es mi vida, buscaré mi oportunidad de ser un futbolista profesional”.