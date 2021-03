Selena Gomez piensa retirarse de la música

PUBLICIDAD

Selena Gomez dice que podría retirarse de la música después del lanzamiento de su próximo álbum.

La cantante y actriz de 28 años expresó sus frustraciones con la respuesta a su música en la edición de abril de Vogue.

Gomez saltó a la fama como actriz en Barney & Friends y la serie de Disney Channel Wizards of Waverly Place y lanzó tres álbumes con la banda de pop-rock Selena Gomez & the Scene. Desde entonces ha lanzado tres álbumes en solitario.

La entrevista de Vogue se publicó casi 14 meses después del lanzamiento del tercer álbum de estudio de Gomez, Rare , que incluía los sencillos «Lose You to Love Me», «Look at Her Now» y «Rare».

«Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio», dijo Gómez a Vogue. «He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?'»

Gómez dijo que planea probar algo «diferente» en su nuevo álbum.

«Sentí que ‘Lose You to Love Me’ era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas aún no era suficiente», dijo la estrella. «Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecido, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente».

«Quiero darle una última oportunidad antes de retirarme de la música», agregó.

Gómez luego aclaró que quiere enfocarse en producir y darse «una oportunidad real de actuar».